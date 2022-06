O futuro de Slimani: uma nova hipótese no horizonte do argelino

Panathinaikos avalia possibilidades financeiras para atacar o argelino, afastado por Amorim no Sporting.

O Panathinaikos está disposto a avançar por Islam Slimani, apurou O JOGO. O clube grego está atento à situação do dianteiro e considera que este pode ser uma aquisição influente na construção do plantel para a próxima temporada.

O emblema ateniense está a priorizar uma verdadeira revolução na equipa de modo a atacar o título de campeão que lhe foge desde 2010. Para isso, estarão dispostos a abrir os cordões à bolsa e a elevar o teto salarial, o que permitiria, nesse caso, o ataque a Slimani, que recebe 1,2 milhões de euros no Sporting.

O Panathinaikos teria forma de aproximar-se desses valores e assim convencer o argelino a rumar à Grécia, um cenário que o satisfaz: o artilheiro considera ter pelo menos dois anos para alinhar ao alto nível na Europa e ter um projeto desportivo aliciante está no topo das prioridades.

Esta movimentação do Panathinaikos implicaria um custo elevado em salários, mas, por outro lado, é uma opção barata em termos de pagamento da transferência, isto porque o Sporting não conta com o jogador e facilitará um negócio de modo a poupar as obrigações contratuais com o atleta que assinou em janeiro até 2023.

O posicionamento do quarto classificado da liga grega 2021/22, que quer desafiar a hegemonia de Pedro Martins (tricampeão pelo Olympiacos), deve acelerar outros interessados (ver caixa) no avançado que marcou quatro golos nesta segunda passagem pelo Sporting e que foi afastado por Rúben Amorim, que lhe criticou a falta de empenho nos treinos.

Championship também atento

Slimani é bem conhecido em Inglaterra pelas temporadas que passou no Leicester, clube que o resgatou ao Sporting em 2016. No Reino Unido celebrou 13 golos pelos foxes em ano e meio, sendo depois cedido sucessivamente. Sem o destaque de outros tempos para poder ser alvo de clubes da Premier League, ainda assim existem projetos do Championship que olham para a situação de Slimani. Até aqui, só o Fenerbahçe tinha sido ligado ao artilheiro, que é o melhor marcador de sempre da seleção da Argélia. O passado do avançado ao serviço de Jorge Jesus no Sporting foi sempre relevado.