"FC Porto esteve a um grande nível, só perdeu um jogo e isso é pouco comum"

Declarações de Pablo Sarabia, avançado que em 2021/22 representou o Sporting por empréstimo do PSG, à Sport TV.

Decisão de vir para o Sporting: "Vir para o Sporting foi a decisão mais acertada, pois passei um ano incrível. Voltei a ser feliz depois de um ano difícil em Paris com muitas lesões. Falei com Rúben Amorim antes de ir para o Sporting e disse-lhe o que queria. O meu objetivo era ajudar a equipa. Ele tem uma filosofia de jogo e de equipa incrível e é essa a grande força do Sporting. A ideia de ir para Portugal foi ter o Mundial em mente, precisava dessa confiança de fazer golos e assistências, e foi uma temporada feliz para mim, tudo o que fiz no clube vai agora ajudar-me na seleção no objetivo de estar no Catar."

Corrida pelo título com o FC Porto: "Foi uma luta muito dura. O FC Porto esteve a um grande nível, só perdeu um jogo e isso é algo pouco comum, mas acredito que fizemos uma boa época e saio com boas sensações do futebol português, pois conheci novos campos, bons jogadores e estilos de jogo diferentes."

Espanha-Portugal: "Vai ser um grande jogo, entre duas seleções muito fortes com aspirações de ganhar o Mundial'2022. Vai ser um jogo atrativo e bonito. O Mundial não está longe mas temos de nos concentrar, estivemos na final o ano passado e perdemos e temos essa espinha atravessada."