"O FC Porto é muito forte neste tipo de polémicas e o Sporting nada tem a ganhar"

Nuno Sousa, ao centro, é candidato à presidência do Sporting

Declarações de Nuno Sousa, candidato à presidência do Sporting, esta quinta-feira. Eleições do clube leonino agendadas para 5 de março.

Reação dos adeptos à candidatura: "Os sportinguistas têm preocupações. A parte financeira, com os VMOC. Têm insistido nessa clarificação. Há essa parte e depois ainda o desequilíbrio financeiro. Não é possível apresentar sempre resultados negativos. É incomportável. Temos de resolver os VMOC e corrigir o balanço financeiro. O Sporting sofre porque tem de remodelar a sua equipa."

Vender jogadores? "Acho que não. O mercado está em contração. Um clube que vive na esperança de fazer vendas tem a receita para o desastre. Muitas das vezes a necessidade obriga a fazer isso. Quando existir uma proposta por um jogador, que saia pelo melhor preço possível e só se o Sporting tiver uma valia idêntica.

Incidentes no clássico: "Dadas as queixas, o Sporting tem de fazer propostas para evitar que as coisas aconteçam. Não vale a pena atirar para cima da mesa coisas passadas. O FC Porto é muito forte neste tipo de polémicas. O Sporting perdeu muitos jogadores naquele sururu e isso não devia ter acontecido. Tudo o que são polémicas extra futebol deve ficar à parte. Ninguém tem a ganhar e o Sporting muito menos.

Reintegração de Godinho Lopes e Bruno de Carvalho como sécios: "Sim, sem dúvida. A pacificação só pode existir se houver reintegração. Não há condenação nenhuma desses sócios. São apenas opiniões. Nada foi provado em tribunal. O Sporting não tem de expulsar sócios por opiniões, só pode acontecer quando se provarem gestões danosas para o clube. Isso deve ser apresentado em Assembleia Geral e os sócios devem decidir."