"O Famalicão beneficia com a venda de Ugarte, no imediato ou nas próximas épocas"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, avisa o Sporting

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, falou à margem da receção, na Câmara Municipal, dos campeões nacionais de juniores e da equipa feminina vencedora da Taça de Portugal, e o futuro de Ugarte e de Pote foi assunto.

O dirigente dos minhotos mostrou-se satisfeito com o sucesso da dupla nos leões, recordando que o Famalicão ainda tem a lucrar.

"É público que o Famalicão beneficia com a venda do Ugarte, quer seja no imediato ou nas próximas épocas. O Famalicão tem uma percentagem considerável nos direitos económicos do jogador, por isso, naturalmente, somos parte interessada, não sendo parte decisiva, porque é um jogador do Sporting", comentou, para depois referir-se a Pote: "Ainda temos metade dos direitos económicos do Pote".

Recorde-se que o Sporting detém 70% dos direitos de Ugarte (o Fénix detém 20% e o Famalicão 10%) e 50% de Pedro Gonçalves.

Nos últimos tempos Ugarte tem sido associado a clubes da Premier League e ao PSG.