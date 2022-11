O essencial do Midtjylland, o adversário do Sporting no play-off da Liga Europa

Os "verde e brancos", que caíram para a Liga Europa ao serem apenas terceiros no Grupo D da Liga dos Campeões, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, também já afastaram os dinamarqueses, na primeira ronda da Taça UEFA de 2001/02

O Sporting vai encontrar no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa um Midtjylland que o Benfica 'cilindrou' em 2022/23, com um total de 7-2, na terceira pré-eliminatória da "Champions".

Os "verde e brancos", que caíram para a Liga Europa ao serem apenas terceiros no Grupo D da Liga dos Campeões, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, também já afastaram os dinamarqueses, na primeira ronda da Taça UEFA de 2001/02.

Há mais de duas décadas, Phil Babb, Beto e Jardel selaram um triunfo caseiro por 3-0, na primeira mão, para, na segunda, o avançado brasileiro marcar em dose dupla, num triunfo por 3-2 em que os "leões" ainda beneficiaram de um autogolo.

Na presente temporada, os dinamarqueses caíram face ao Benfica na "Champions" com dois desaires, por 4-1 na Luz e por 3-1 em casa, "tombando" para a Liga Europa, na qual foram segundos do Grupo F, atrás do Feyenoord e à frente de Lazio e Sturm Graz, sendo que todas as equipas acabaram com oito pontos.

O Sporting é claramente favorito, frente a um conjunto que segue apenas no oitavo lugar do campeonato dinamarquês, após 16 jornadas, a 10 pontos do líder Nordsjaelland, sendo que as duas formações contam menos um jogo disputado.

Os "verde e brancos" vão disputar o primeiro encontro em Alvalade, em 16 de fevereiro, e, uma semana depois, em 23, deslocam-se à Dinamarca.

O sorteio do "play-off" de acesso aos "oitavos" da Liga Europa acabou também por ditar um jogo de "Champions", entre o FC Barcelona e o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

A formação catalã, muito reforçada para 2022/23, nomeadamente com o "The Best" Robert Lewandowski, foi derrubada da principal competição por Bayern Munique e Inter, enquanto o Manchester United só conseguiu ser segundo do Grupo E da Liga Europa, perdendo com a Real Sociedad por culpa do confronto direto.

O confronto promete, com a primeira mão em Nou Camp e a segunda em Old Trafford.

Quanto aos outros confrontos, destaque para os duelos que opõem os neerlandeses do Ajax e do PSV Eindhoven, ambos antigos campeões europeus, a Union Berlim e Sevilha, vencedor da Liga Europa em 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20, respetivamente.

Por seu lado, a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, enfrenta o Salzburgo, enquanto Juventus (Nantes), Shakhtar Donetsk (Rennes) e Bayer Leverkusen (Mónaco) medem forças com conjuntos gauleses.