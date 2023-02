O erro de Adán: "O único jogador que não pode falhar é o guarda-redes"

A pretexto das declarações do treinador Rúben Amorim, O JOGO falou com quatro sportinguistas sobre o futuro da baliza dos leões e a maioria concorda

Numa época que não tem sido fácil, o erro de Adán, que resultou no golo do Midtjylland veio aumentar o foco sobre a sucessão na baliza do Sporting. O experiente guarda-redes cumpre a terceira época ao serviço dos leões e tem sido uma aposta indiscutível de Rúben Amorim. No final do jogo com os dinamarqueses, o treinador deixou a porta aberta para uma alteração na baliza. "Vou falar com o Vital [treinador de guarda-redes do Sporting]. Vou falar com o Adán para ele me transmitir as sensações e eu preparo o jogo. O melhor guarda-redes vai jogar com o Chaves", garantiu o técnico.

A pretexto das declarações do treinador, O JOGO falou com quatro sportinguistas sobre o futuro da baliza dos leões e a maioria concorda: Adán deve continuar a ser aposta. "São erros individuais que têm de ser analisados, mas não podemos crucificar um jogador, ainda por cima numa posição tão delicada. O guarda-redes é sempre o último homem e quando erra, estas coisas acontecem", defendeu Quim Berto.