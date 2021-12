O elogio de Amorim: "Ofensivamente é muito talentoso..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Penafiel (0-1)

Faltou Lançar outros jovens? "Não fiquei com pena, não damos nada a ninguém. Eles têm que saber da exigência do Sporting, o jogo é sempre a contar. O jogo não estava a ser fácil e depois com uma expulsão preferi deixar os que estavam no campo. Sabemos que é sempre um jogo complicado, mas os jogadores sabem que podíamos ter feito mais. Fizemos uma boa primeira parte, sem muita agressividade no último terço, mas controlámos bem, circulámos bem a bola, tivemos algumas transições em que recuperámos a bola muito em cima e poderíamos ter sido melhores a definir, marcámos cedo, podíamos ter feito o segundo. Na segunda parte deixámos correr um pouco o jogo e depois com a expulsão o jogo complicou-se um pouco mas controlámos bem, estamos habituados a defender e foi isso que fizemos."

Muitos avisos a Tabata: "É a parte negativa do jogo, contra o Gil, sem Porro e Esgaio poderia juntar-se ao Esteves para jogar naquela posição, e fazer o corredor, como fazemos com Nuno santos fazer o contrário do outro lado. Estava a gritar com ele como grito muitas vezes com os jogadores, era parra a saltar mais no central, e não estava a saltar porque estava a ajudar o Esteves. O Esteves tem 17 anos, fez uma excelente exibição, está-se a habituar a defender mais tempo do que estava habituado, tem que ter um rigor diferente, já não pode dar um metro aos adversários porque antes apanhava-os a todos e agora tem que ser rigoroso nesse aspeto. Ofensivamente é muito talentoso, especialmente quando carrega a bola. Está a crescer, vai ter muitas oportunidades e está a aproveitá-las. Gostei muito da exibição dele, está cada vez melhor a defender, teve uma grande ajuda do Neto e conseguiu-se perceber isso, tem que continuar a trabalhar e aproveitar toso os minutos que tem."

Mudança de chip, problema: "A seguir ao golo ficaram confortáveis. Deixámo-los chegar aos corredores, alguns cruzamentos. Eles mudaram bem o chip, mas desligaram o chip demasiado cedo. Nós deixámos correr o jogo na segunda parte, mas nós não somos equipa para deixar de ter intensidade. Porque nós vivemos muito da intensidade que temos e isso notou-se muito no jogo."

19 jogos em Portugal sem derrotas, mas vai a Barcelos com oito baixas... "O próximo jogo é sempre mais perigoso, o Gil tem qualidade, está num momento muito bom, não tem nada a perder. Uma equipa muito motivada, o treinador trabalha muito bem as suas equipas defensivamente. Se não ganharem ao Sporting não há problema nenhum para eles, mas nós temos sempre essa responsabilidade. O Sporting é uma equipa que tem intensidade e humildade, mas quando deixa de ter, temos problemas com equipas da Liga SABSEG, da Liga 3, vivemos muito do foco e da intensidade. Os jogadores têm que saber isso, eles sabem-no porque eu ouvi. Há jogadores que fazem ver isso aos colegas todos os dias. Aqui só jogamos uma parte, mas temos que jogar as duas partes sempre."

Ausências, recuperações em vista? "Não vejo nenhuma recuperação. Ainda não vi isso do Paulinho, não fiz contas, temos que ver se é a mesma situação do Coates ou não e se fica livre naquele momento. Temos a sorte de eles não estarem a ter sintomas, eles trabalham em casa e não perdem assim a forma. Vai-se notar um pouco. Não temos mais nenhuma recuperação para Barcelos, mas temos um plantel coeso, os miúdos precisam destas oportunidades e por isso é que o Esteves tem estes rendimentos que tem hoje. Estaremos preparados para lutar pela vitória em Barcelos."