O comentário de Rúben Amorim sobre a utilização de Palhinha no dérbi

Providência cautelar teve provimento de Tribunal e suspensão do médio ficou... em suspenso.

Depois de toda a polémica, João Palhinha foi utilizado no dérbi entre Sporting e Benfica - o Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à providência cautelar dos leões - e, após a partida, o treinador Rúben Amorim comentou o lançamento do médio aos 61 minutos de jogo.

"Vejo com normalidade, no fundo preparámos o jogo de uma maneira, começámos com esse onze jogadores. O Palhinha, estando apto, tinha espaço no banco e incluímos o Palhinha, porque estávamos preparados para qualquer situação e porque é muito importante para nós. Ajudou-nos muito na vitória", referiu Rúben Amorim.

O Sporting bateu o Benfica por 1-0, com um golo de Matheus Nunes aos 90+2'.