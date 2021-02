O comentário de Rúben Amorim às palavras de Sérgio Oliveira

Treinador do Sporting comenta empate, 1-1, com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Palavras de Sérgio Oliveira: "Fizemos um ponto, poderíamos ter feito três, poderíamos não ter feito nenhum. O Sérgio [Oliveira] está chateado com o jogo, é normal, não vamos levar isso a peito, é a opinião do Sérgio. Temos de pensar no Santa Clara, são 10 pontos, vale o que vale, o Braga joga amanhã e pode passar para nove. O que pode acontecer é perder um ponto para o segundo classificado, temos de ganhar ao Santa Clara."