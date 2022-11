O comentário de Amorim sobre Mateo Tanlongo, médio a caminho do Sporting

Treinador fez este sábado a antevisão ao jogo de Famalicão, marcado para as 20h30 de domingo.

O Sporting está prestes a chegar a um acordo com Mateo Tanlongo, médio argentino de apenas 19 anos do Rosário Central. Segundo apurou O JOGO, o médio chegará ao clube leonino na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. O contrato de Tanlongo termina já em dezembro, pelo que deixará o Rosario Central e ingressará no Sporting como jogador livre.

Este sábado, Rúben Amorim fez a antevisão ao jogo com o Famalicão e foi questionado sobre o assunto. "O Mateo não é jogador do Sporting, não sei se virá a ser. Nós seguimos jogadores que estão em fim de contrato e todos os jogadores talentosos que nos podem ajudar no futuro. Está referenciado. Não sei se vai chegar ou não", afirmou.

Tanlongo estreou-se pela equipa principal do Rosario Central em 2020 e, esta época, registou 29 jogos ao serviço do conjunto argentino, que terminou a respetiva Liga no 20.º lugar (em 28 equipas).