O comentário de Amorim às saídas de Telles e Danilo do FC Porto

Rúben Amorim em antevisão do clássico entre Sporting e FC Porto, agendado para as 20h30 de sábado.

Onde está o Sporting em comparação com o FC Porto? "São equipas diferentes, em momentos diferentes. O FC Porto é uma equipa que em três anos ganhou dois campeonatos e nós estamos a formar a base. Nós começámos no -1, estamos a construir, com miúdos, com jogadores experientes que também temos e formos buscar. É sempre um clássico e quem ganhar vai sempre "estar" melhor. Vejo um FC Porto forte, há semanas ganhou 5-0 no Bessa, e era uma equipa consolidada, como agora é. O Sporting está em crescendo. Mas uma equipa depende dos resultados para a opinião pública e dos adeptos ser positiva".

FC Porto mais frágil pelas saídas de Alex Telles e Danilo? "Não, porque uma equipa não são dois jogadores. O FC Porto é uma equipa muito forte, tem dois campeonatos nos últimos três anos. Há jogadores no FC Porto que têm mais jogos na Europa do que os nossos têm no campeonato ou como profissionais. Não posso ver assim. O FC Porto é uma grande equipa e o Sporting também o quer ser e vai estar preparado para vencer o jogo".

Jovane e Palhinha vão ser titulares? "Não vou dizer. Até porque são jogadores quem podem mudar um pouco a nossa forma de jogar e não vou estar a entregar o ouro, digamos assim".