"O Chiquinho também é franzino como eu e está no Benfica"

Daniel Bragança, Médio cedido ao Estoril, admite a O JOGO a desilusão pela falta de chances na pré-época, mas, sem desculpas, dá conta do seu desejo de voltar a Alvalade pela porta grande

Revelando uma paixão pela arte do passe e um "afiado" sentido tático, dissertando sistemas com todo um à vontade, o baixinho Daniel Bragança mostra-se satisfeito por estar a quebrar paradigmas na II Liga e garante não ficar afetado pelas elevadas expectativas de adeptos e analistas no seu futebol - positivas!

Ficou desiludido por não ter tido mais minutos no estágio de pré-época do Sporting?