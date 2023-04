"O Chermiti? Tenho dúvidas que o Esgaio lhe tenha falado de movimentações de ponta de lança"

Declarações de Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim, à Sport TV, após o Vitória-Sporting (0-2) da 29ª jornada da Liga Bwin

Sem velocidade: "Na primeira parte, faltou-nos velocidade e criatividade com bola, fomos previsíveis em tudo o que fizemos. Ao intervalo, pedimos aos jogadores alguns posicionamentos que queríamos ver feitos, com o Pote no corredor esquerdo e o Nuno Santos a dar mais profundidade à esquerda e melhorámos. Mas não considero que na segunda parte tenha sido uma questão tão tática, foi mais em termos de intensidade e velocidade e o jogo ficou de sentido único."

Foi importante começar a segunda parte com um golo: "Claro, foi melhor acabar a segunda parte com um golo do que terminar a primeira com um sofrido, que quase que acontecia. Um golo dá uma confiança diferente à equipa e obriga que o Vitória tenha de abordar o jogo de outra forma e deixar-nos mais espaços.

Esgaio teve a falar com Chermiti no final da primeira parte: "O Chermiti acho que trabalhou bem, não sei o que falaram, tenho dúvidas que o Esgaio lhe tenha falado sobre movimentações de ponta de lança. Se o fez também tem direito a isso e estamos cá todos para ajudar, não só o Chermiti, como o Esgaio e o Trincão que entrou, o Arthur..."

A equipa continua focada mesmo com um grande atraso para o terceiro lugar: "Sim, como o mister Rúben Amorim tem falado nas conferências de imprensa é óbvio que o objetivo está muito difícil e estamos cá para competir e vamos fazer isso. O Sporting tem obrigação de ganhar todos os jogos e é isso que vamos fazer até final do campeonato".