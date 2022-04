"O Benfica tem uma ligeira obsessão. Deixem o Nuno Santos em paz"

Declarações de Miguel Braga, porta-voz do Sporting, no programa Raio-X da Sporting TV

Castigos após o clássico no Dragão: "Nada se fez, a justiça deve estar mesmo a averiguar tudo. É preciso esse tempo. Vamos jogar [FC Porto-Sporting, na quinta-feira] como se nada tivesse acontecido lá"

Sobre o FC Porto-Portimonense: "Ninguém quis repetir, pelos vistos, o jogo do Benfica com o Belenenses SAD. É um mistério do futebol português. Agora houve um 7-0, uma equipa que foi ao Dragão para não competir. Gostava de saber se vão abdicar de competir com o Sporting. Se calhar há clubes que podem deixar de competir com os grandes porque os sentem fortíssimos".

Sobre o dérbi: "O Benfica tem uma ligeira obsessão com o Nuno Santos. Ele não tem culpa que com o maior investimento que fez, o Benfica não ganhe títulos nos últimos anos. Há uma estratégia de desviar atenções. Deixem o Nuno Santos em paz. Não faz sentido esta estratégia. É para ludibriar os próprios adeptos".

Silêncio: "Grave é termos adeptos do Benfica a imitarem sons de very lights. Isso é grave. Nunca ouvi um responsável do Benfica a condenar isso".