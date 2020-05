O azar bateu à porta de Wendel e o médio reage com duas palavras

Baixa certa para o recomeço do campeonato, frente ao Vitória de Guimarães.

Wendel foi a grande figura na estreia de Rúben Amorim no comando técnico do Sporting, contra o Aves, no último jogo da paragem, mas está praticamente de fora do regresso dos leões na Liga, na próxima quinta-feira, contra o V. Guimarães na condição de visitante.

O médio brasileiro sofreu um traumatismo no joelho direito com afetação do ligamento colateral medial (lateral interno), no treino de sexta-feira, que abandonou já queixoso. Este domingo, deixou uma curta mensagem nas redes sociais. "Tudo passa", surge escrito no Twitter do jogador, espelhando confiança em melhores dias.

A situação de Wendel será acompanhada diariamente e se for necessário efetuará exames complementares de diagnóstico, sendo que uma ligeira entorse com estiramento no ligamento em questão pode demorar um par de semanas a ser debelado. Assim, e com a época já comprometida, não está nos planos forçar a utilização do médio e o mais certo é o camisola 37 voltar na partida seguinte, dia 12, com o Paços de Ferreira.