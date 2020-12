O aviso de Rúben Amorim sobre o mercado no Sporting: "É tudo muito pensado"

Treinador foi questionado sobre as mudanças que o mercado de janeiro poderá trazer para os leões.

Na sequência do triunfo sobre o Belenenses SAD, por 2-1 no Jamor, Rúben Amorim foi questionado na sala de imprensa sobre eventuais modificações no plantel do Sporting durante o mercado de inverno.

O treinador vincou que "não há garantias de nada", mas referiu que, no clube leonino, "é tudo muito pensado".

"Não podemos ter garantias de nada, mas no Sporting é tudo muito pensado. Temos uma estratégia, mas depois de uma pandemia não podemos garantir nada. Quem estiver no Sporting, vai dar o máximo. É isso que os jogadores têm feito e é essa a única obrigação que têm. Com um relvado difícil, demoraram a adaptar-se, mas vencemos o jogo. Vamos ao próximo", afirmou Amorim.