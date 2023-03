"O Arsenal nunca é fraco, mas não preciso de estar preocupado com a concentração"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Arsenal dos oitavos de final da Liga Europa

Concentração até ao fim é preocupação? "Acima de tudo conhecemos bem o espírito do Arsenal, que vive momento muito bom, tem muita fome de vencer e vence até ao fim e isso nota-se na forma como jogam. A nossa equipa tem melhorado na concentração e abordagem, vem com o crescimento da equipa, vamos descobrindo pontos fortes e fracos, viemos em bom momento e estamos preparados. A forma como treinam, devem enfrentar todos os desafios da mesma maneira, mas nestes jogos o treinador não precisa de estar preocupado com a concentração porque estão concentrados. Temos de ser corajosos, vão deixar poucos atrás. Vamos tentar vencer."

Azar com o sorteio? "O sorteio é o que é. Já tivemos no ano passado. Repetiram o sorteio e calhou o Manchester City, podiam ter repetido desta vez. É um adversário difícil. Temos de olhar para o lado positivo do sorteio, que vamos ter um jogo contra grande equipa e grande treinador, é um momento feliz para nós."

Dinâmica do Arsenal e cansaço com mais jogos os ingleses: "A dinâmica não muda muito. Jogar o Zinchenko ou o Tierney muda um pouco as caraterísticas. Eles variam muito. Vimos jogos, como com o Manchester City, em que o Fábio Vieira jogou. É diferente Martinelli e Trossard. Nunca são uma equipa fraca, são sempre fortes, e quando uma equipa vive um bom momento todos vivem um bom momento. A rotação de jogo é muito maior que a nossa, teremos de ser mais inteligentes, porque vamos ter muitas dificuldades com o ritmo."

