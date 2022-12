O arrepiante minuto de silêncio antes do jogo entre Sporting e Paços

Pelé foi relembrado antes do apito inicial do jogo entre Sporting e Paços de Ferreira, da jornada 14 do campeonato. Minuto de silêncio também homenageou António Maia, antigo atleta dos leões.

