O apuramento do Sporting visto na Imprensa internacional: "Pote congelou o Dortmund"

Pedro Gonçalves bisou com o Borussia Dortmund

Confira a análise da Imprensa desportiva internacional ao triunfo do Sporting sobre o Borussia Dortmund, por 3-1, e consequente apuramento para os oitavos de final da "Champions".

Kicker: Schulz faz asneira

"O Sporting esperou pelo erro alheio e Schulz fez asneira, num passe longo, que Pedro Gonçalves aproveitou na cara de Kobel. Aos 39" bisou com uma excelente técnica de remate."

De Telegraaf: Sporting mais forte

"O Sporting mostrou-se muito forte para o Dortmund. Pedro Gonçalves foi a estrela. Apontou dois golos e falhou o terceiro: Kobel a defendeu o seu penálti, mas Porro estava lá para aproveitar a recarga."

As: um duríssimo 3-1

"A Champions expõe as fraquezas das equipas e no caso do Dortmund é a excessiva dependência de Haaland. Sem o norueguês, o Sporting impôs um duríssimo 3-1 ao vice-líder da Bundesliga."

Globoesporte: Pote apura leões

"Pedro Gonçalves faz dois golos e conduz o atual campeão português pela segunda vez na sua história ao mata-mata da Liga dos Campeões, com autoridade e antecipação."

Corriere dello Sport: Pote congela o Dortmund

"O Sporting tinha de vencer por dois golos para se qualificar e aos 30 e 39 minutos conseguiu dois golos por Pedro Gonçalves que congelou o Dortmund."