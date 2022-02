O apoio em Alvalade, apesar da goleada: "O que aconteceu no fim...não há explicação"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Manchester City (0-5)

Palavras para jogador e adeptos: "Queria dar um abraço aos meus jogadores, foi uma segunda parte de sofrimento, não foi jogar futebol. O que aconteceu no fim com os adeptos...não há explicação. Precisamos de tempo. Há que aproveitar o jogo para crescer."

Imagem do Sporting na Champions: "Acho que fica uma boa imagem. Outras equipas sofreram goleadas assim. Vamos ser muito melhores no futuro."

Resposta ao apoio final dos adeptos: "Apesar de termos perdido, já não é a primeira vez. São momentos que nos marcam. As pessoas percebem a diferença que é. Já pagámos uma ou outra vez por esse crescimento."