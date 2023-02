Rúben Amorim assume que Sporting tem muito para melhorar

Rúben Amorim assumiu que o Sporting tem muito para melhorar e identificou a concretização e a ansiedade como principais aspetos a trabalhar antes da visita ao Chaves, na I Liga Bwin.

Em conferência de imprensade antevisão à partida da 21.ª jornada, na Academia de Alcochete, o técnico reconheceu que os leões não jogaram bem e que têm de ser "melhores do que no jogo de quinta-feira", frente ao Midtjylland, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas frisou que "há muita coisa para agarrar" desse desafio e trabalhar durante o resto da época.

"A seguir ao golo do MIdtjylland, esquecemo-nos daquilo que temos de fazer, entrámos ainda mais em ansiedade. É também um fator a melhorar. A concretização e, se algo acontecer mal no jogo, faz parte, temos de manter a nossa identidade, porque o jogo tem 90 minutos e só precisamos de 10 segundos para chegar à baliza e fazer golo", apontou Amorim.

O Sporting empatou 1-1 frente aos dinamarqueses, após um erro de Adán, e o treinador reconheceu que as boas ações anteriores do espanhol "contam pouco quando um guarda-redes erra", mas frisou que sentiu o jogador muito confiante na preparação para a deslocação a Trás-os-Montes.

"O Adán tem errado aqui e ali durante a época e tem muita visibilidade. O que nós fizemos foi a avaliação de quantas vezes o Antonio [Adán] tocou na bola, quantas vezes acertou, que boas decisões tomou. Depois partimos daí para preparar o jogo com o Desportivo de Chaves. Portanto, senti o Antonio, que é muito experiente, muito confiante", revelou o treinador "leonino".

Ainda relacionado com a partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, onde o Estádio José Alvalade registou uma das assistências mais baixas da época, Amorim assumiu que isso "é o reflexo da época" irregular da equipa e que esta tem de "assumir essa responsabilidade".

"Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas, estamos em quarto lugar, temos de assumir isso. E temos de fazer o nosso papel e, depois, os sportinguistas voltarão em peso ao estádio. Mas não somos ingénuos e temos de perceber isso", comentou Amorim.

O Sporting visita o Desportivo de Chaves na segunda-feira, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 19h00, no Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes, com arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Rúben Amorim vem de um empate com o Midtjylland (1-1), para a Liga Europa, e de uma derrota com o FC Porto (2-1), para a I Liga, competição em que segue em quarto lugar, a oito pontos do Sporting de Braga, terceiro, a 13 dos dragões (que têm mais um jogo), segundos, e a 15 do líder Benfica.