Nuno Tavares a O JOGO: a antevisão ao Sporting-Arsenal e o desentendimento com Amorim

Lateral emprestado pelos gunners ao Marselha já defrontou os leões esta temporada, na Champions, e sabe do que fala... Sporting e Arsenal começam a discutir esta tarde, em Alvalade, a passagem aos "quartos" da Liga Europa e o antigo jogador do Benfica garante que os londrinos vão entrar com tudo.

Nuno Tavares é jogador do Arsenal, mas foi emprestado esta temporada ao Marselha e até defrontou o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões - o emblema francês ganhou os dois jogos.

Atento ao percurso da equipa inglesa, com quem tem contrato por mais duas épocas, o jogador vai avisando que o Sporting não terá descanso esta tarde, às 17h45, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, mesmo sabendo que os leões têm uma "equipa aguerrida" e que jogam com "muita determinação", sobretudo em Alvalade.