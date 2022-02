Nuno Sousa visa Varandas: "Nunca tem nada a dizer sobre Luís Filipe Vieira"

Declarações de Nuno Sousa no único frente a frente antes das eleições do Sporting, marcadas para 5 de março

Alternativa: "A Lista C é a única real alternativa. Onde está a união que Varandas prometeu, porque não apresentou a sua lista, porque não explicou saídas daqueles que não serão reconduzidos? Não damos um cheque em branco a Varandas. Vejam o nosso programa e explicações, vejam que se formos eleitos seremos capazes de muito mais do que preparámos para as eleições"

Os 40 anos: "Os últimos 40 anos foram vividos no desporto português de forma nebulosa disse Varandas, lembra-se bem de tudo. Mas, mais recentemente nunca tem nada a dizer sobre o Luis Filipe Vieira. Não recorreu do e-toupeira, há uma certa incoerência... Ricardo Oliveira é, a meu ver, um pouco mais do mesmo".