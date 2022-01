Nuno Sousa: "Recandidatura de Varandas? Era um gato escondido com rabo de fora"

Nuno Sousa, candidato à presidência do Sporting, falou à TSF sobre a entrevista de Frederico Varandas à CNN e sobre a sua candidatura.

Surpreendido com a recandidatura de Varandas? "Era um gato escondido com rabo de fora. Já estavam pessoas no terreno a angariar assinaturas. Foi uma não-notícia. Tentou criar-se um tabu."

Concordou com os assuntos da entrevista? "Já vi inquéritos de satisfação com perguntas mais difíceis. Não se falou da dívida, das dívidas aos fornecedores, do aumento exponencial de comissões, das relações próximas a alguns empresários, do incumprimento de 16 milhões de euros com a banca, da multa da UEFA de 250 mil euros, da antecipação dos direitos televisivos..."

O candidato reforçou ainda as ideias expostas em entrevista a O JOGO: "Há uma prioridade que são as VMOC. O Sporting nada tem feito e em 2026 perderá a maioria da SAD. Toda a atenção do Conselho Diretivo tem de estar encaminhada para isso. Temos de fazer agir."

O gestor de 45 anos promete estabilidade: "Afastamos qualquer fantasma, que se se mudar uma Direção tudo é arrasado. Isso não é a nossa política. O que está bem é para continuar. Vamos fixar-nos nas nossas propostas, no entanto. Essa é a nossa linha."