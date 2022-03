Nuno Sousa questiona credibilidade de Ricardo Oliveira

Candidato a presidente do Conselho Diretivo, pertencente à Lista C, aponta críticas ao fundo de investimento da Lista B.

Ricardo Oliveira apresentou em entrevista à Lusa o fundo a quem vai recorrer para ajudar as finanças do Sporting. Os prometidos 150 a 200 milhões de euros virão da Youngtimers, que terá nomeado o atual presidente da Federação de Padel como CEO. Nuno Sousa critica esta proximidade.

"Ora, portanto, Ricardo Oliveira em direto na televisão, acenou a bandeira da credibilidade que o tornava naquela pessoa com quem os investidores aceitavam conversar e negociar e, afinal, esse reconhecimento vem da empresa para a qual trabalha. Por outras palavras, este cenário é semelhante a tantos outros no passado do nosso clube que resultaram em grande mácula para o Sporting, como os que resultaram da venda dos terrenos do antigo estádio e ainda do desbaratar de ativos do clube levado a cabo por ex-dirigentes de todos conhecidos. A transparência não se anuncia, pratica-se!", afirma o candidato da Lista C.

Ricardo Oliveira, recorde-se, já veio defender-se das acusações: "Nunca afirmei, nem pretendo afirmar, que o fundo de investimento a que estou ligado venha a investir na Sporting, SAD, apenas refiro, com suporte na mais elementar lógica, que a minha capacidade para captar investimento é suportada na realidade da minha carreira profissional e, se existem investidores que ao longo da minha vida depositaram em mim a confiança necessária para me entregarem a condução dos seus investimentos, não será por me associar a um clube da grandeza do Sporting Clube de Portugal, que deixarão de confiar".