Gestor de 45 anos, natural do Porto, pretende marcar uma diferença em relação a Frederico Varandas

Candidato ao próximo ato eleitoral no Sporting, Nuno Sousa entregou esta quarta-feira os votos necessários à oficialização da sua lista. "Reunimos quase dois mil votos, o que demonstra bem o desejo dos sportinguistas em terem debate e em terem uma alternativa vinda da bancada", afirmou o candidato no Estádio José Alvalade.

Nuno Sousa entregou as suas assinaturas e respetivos votos a Rogério Alves, o que Frederico Varandas tinha feito uma hora antes. E é um contraste com o atual presidente que este candidato pretende vincar com a sua presença nas urnas. "Queremos melhor relação da direção com os sócios. Sem sócios não há clube. Temos que engrandecer o Sporting com cada vez mais sócios e com uma proximidade diferente aos sócios, algo a que não temos assistido", declarou, em visível bicada a Varandas.

"Queremos que o Sporting tenha um futuro grandioso, que seja mais próximo, mais inclusivo e que seja um clube em que a sustentabilidade seja um ponto-chave e em que o equilíbrio económico-financeiro seja também chave. Queremos que o Sporting tenha resultados desportivos, mas de forma sustentada", acrescentou o gestor de 45 anos, natural da cidade do Porto.