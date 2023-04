Nuno Sousa: "O Sporting sente-se mais à vontade quando não é favorito"

Candidato às últimas eleições otimista para a o jogo da Liga Europa

Candidato derrotado às últimas eleições do Sporting, Nuno Sousa acredita que os leões têm boas possibilidades de darem a volta à Juventus no confronto de quinta-feira para a Liga Europa.

"Pelo que temos visto, o Sporting sente-se mais à vontade quando não é favorito. Claramente neste jogo, partindo já em desvantagem, não está numa situação boa e acho que é precisamente nestes casos que o Sporting joga melhor. Contra as equipas mais pequenas, muitas vezes não consegue arranjar soluções e depois surpreende com as equipas mais fortes. O estilo de jogo implementado por Rúben Amorim coaduna-se mais com este tipo de jogos, do que propriamente contra as equipas mais fechadas. A não ser que a Juventus venha para cá numa estratégia assim, o que não seria de admirar. Mas estou esperançado e convicto de que podemos fazer mais um brilharete ao nível daquele que foi feito em Londres", afirmou, a O Jogo.

Apesar disso, considera que "só um milagre" poderia levar os verdes e brancos à Liga dos Campeões da próxima época, seja pela conquista da Liga Europa, seja "via campeonato", conseguindo um dos três primeiros lugares.

"Temos que ser realistas, olhar para a quantidade de jogos que faltam, para a as performances do Sporting, e para a distância na tabela, para dizer que, claramente, podemos refurgiar-nos apenas naquela máxima de ser matematicamente possível. Mas na realidade só um milagre é que nos poderia levar a um lugar que nos desse a qualificação para a Liga dos Campeões, via campeonato. Via Liga Europa também é difícil, mas estamos vivos. Estamos aí. Na quinta-feira é para ganhar à Juventus e depois ficamos apenas a três jogos de ganhar a Liga Europa, o que seria um feito extraordinário para o Sporting", disse.

A terminar, Sousa defende que as deficiências, a vários níveis, na construção do plantel, têm grande cota parte de responsabilidade nos maus resultados que se têm verificado no campeonato nacional: "Pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Houve um decréscimo de qualidade ao nível dos jogadores que compoem o plantel e essa mesma qualidade não foi reposta no seu devido tempo. Acho que houve muita confusão no que foi a preparação do plantel, com posições claramente deficitárias, quer em número, quer em qualidade. O que se vê é um plantel completamente desequilibrado e, sendo assim, são naturais estas oscilações exibicionais e de resultados, consequência de um mau planeamento, de uma má execução do que deve ser uma temporada. Sem a quantidade e a qualidade necessárias é difícil fazer um campeonato melhor do que temos feito, embora, aqui e ali, alguns erros individuais e outros por parte do treinador, também não tenham ajudado."