Nuno Sousa deixa críticas a Varandas e fala em 15 mil sócios que não podem votar

Declarações de Nuno Sousa, candidato à presidência do Sporting, depois de ter votado, neste sábado.

Confiança: "Os níveis de confiança estão no máximo. Estamos cheios de energia, muito contentes e muito orgulhosos da campanha que fizemos. A única dor que tenho é na garganta, mas é por uma boa razão. Por ter dado tantas entrevistas, ter ido a tantos núcleos... é uma alegria."

Mobilização dos sócios: "Obviamente é importante. É pena que muitos sócios por correspondência não tenham recebido a tempo os seus boletins de voto, uma coisa que não pode acontecer. É uma supressão de votos, que vai deixar sportinguistas de fora. Muitos queriam participar e não podem. Estamos a deixar 15 mil/20 mil sócios sportinguistas de fora deste ano e é uma pena que isso aconteça em 2022.

O que espera? "Espero os resultados que os sportinguistas queiram dar. A vitória, obviamente. Ninguém se apresenta nas eleições para perder.

Críticas a Varandas: "Sempre, ou não fossemos Sportinguistas. Uma grande vitória já foi feita, que foi o contacto com os sportinguistas e ver como eles anseiam por este tipo de contacto mais próximo, em que haja entrevistas, etc. Varandas não foi aos órgãos de comunicação social e fez os mínimos olímpicos indo falar à Sporting TV, porque seria o cúmulo da deselegância se nem isso fizesse. Se Varandas tem estado costas voltadas com rivais? Não sei se está de costas voltadas, porque afinal de contas ainda parece que já deu o dito por não dito em relação ao que terá dito em relação a Pinto da Costa. Por outro lado, não o ouvi a dizer nada sobre Luís Filipe Vieira."

