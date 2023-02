Nuno Santos visto como o jogador ideal para fazer esquecer Kostic

Eintracht está "orfão" da produtividade do esquerdino sérvio, que saiu no defeso para a Juventus.

Nuno Santos é o homem ideal para enterrar de vez as saudades que os adeptos do Eintracht ainda sentem de Kostic. Tal como O JOGO avançou, o português é o eleito para reforçar o lado esquerdo do clube alemão, cujos responsáveis têm ficado impressionados com as observações ao jogador, inclusive nos jogos entre ambas as equipas, para a Champions.

Nuno até marcou no triunfo por 3-0 em Frankfurt, reforçando a imagem goleadora, tal como acontecia com Kostic, que era ídolo no Eintracht, principalmente pela veia ofensiva. Num sistema de três centrais, o sérvio encarregava-se, também ele, de todo o corredor esquerdo.

Kostic esteve quatro épocas no Eintracht (de 2018/19 a 2021/22), com 33 golos e 57 assistências em 172 partidas, ou seja, participação direta num golo a cada dois jogos, em média aproximada. Nuno Santos tem semelhanças ao nível da capacidade de concretização e da qualidade nos passes para golos, mas também em termos quantitativos: esta época soma já sete golos e cinco passes decisivos, tendo, em três épocas, 25 tentos e 21 assistências, em 119 jogos no Sporting. A média é inferior à de Kostic, mas não deixa de ser apelativa, sobretudo para um clube que, desde a saída deste, não encontrou uma solução ao mesmo nível.

Pellegrini começou a época a titular, por empréstimo da Juventus, mas foi devolvido à procedência e, desde janeiro, Max, Knauff e Lenz têm alternado entre si, mas sem convencer.