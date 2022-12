"Nuno Santos vê-se a fazer dez anos ao serviço do Sporting. Sair por sair não é inteligente"

Dário Pinto, treinador pessoal do camisola 11, realça momento do canhoto. Braçadeira no jogo com o Farense foi um "orgulho", mas não uma surpresa, face ao peso que o jogador tem no balneário. A O JOGO, o seu preparador vinca que o ala "sente-se valorizado" nos leões.

Nuno Santos já é um dos centenários na equipa do Sporting e, no primeiro jogo e triunfo da Taça da Liga deste ano, o extremo envergou a braçadeira de capitão. Com passagens pela formação de FC Porto e Benfica, O JOGO tentou saber como encarou este momento.

Dário Pinto, treinador pessoal do atleta, detalha a satisfação. "Tenho a memória de quando ele me contou, no final do verão, de que tinha subido a capitão. Ficou muito orgulhoso. Ele sente muito o clube e ficou muito feliz, sentiu-se valorizado. Foi um passo natural", começou por relembrar ao nosso jornal, defendendo a garra do canhoto: "Às vezes, cai-se em cima do Nuno sem necessidade por causa dos atritos. É uma pessoa excecional. Se falarmos com atletas do Sporting, rapidamente se percebe que ele é sempre uma imagem de compromisso com o trabalho e só os líderes é que fazem isso. Todos dizem que ele lhes "dá na cabeça". É um exemplo de como deve ser um capitão. Fica cinco minutos a falar com um miúdo, só para o tentar ajudar."