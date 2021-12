Nuno Santos totalista esta época: mais ninguém o conseguiu nos três "grandes"

Canhoto é o único elemento dos plantéis dos três grandes que esteve em todos os encontros

Nuno Santos continua a todo o gás e foi o único do plantel do Sporting a atingir a marca de 25 jogos consecutivos pelos leões na temporada. O canhoto de 26 anos leva seis golos marcados e duas assistências, números bons para quem fez parte do onze 14 vezes, e passou a estar isolado neste capítulo porque Ricardo Esgaio contraiu covid-19, falhando assim o Penafiel.

O extremo recrutado ao Rio Ave, em 2020/21, é uma peça preponderante para Rúben Amorim e a prova disso é que a sua situação de totalista não encontra paralelo nos outros grandes portugueses: no FC Porto nenhum jogador participou nos 24 jogos da equipa, tendo Taremi, Luis Díaz e Otávio, jogado 22 partidas; no Benfica, Rafa está isolado na frente, com 26 encontros jogados, sendo que as águias disputaram 28.

Em Barcelos, Nuno Santos deverá manter a titularidade e tal como em Penafiel na posição de ala esquerdo, já que Matheus Reis tem sido um esteio na posição de central do lado esquerdo na ausência de Feddal. De resto, a polivalência e o acerto defensivo de Nuno Santos têm dado garantias: já jogou como lateral nove vezes nesta época.

Sem tantas opções para a frente face às ausências de Jovane Cabral, Tabata e Tiago Tomás, é expectável que Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, esteja na convocatória tal como Paulinho, provável titular.