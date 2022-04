"Nuno Santos seria um claro sinal de que o Sporting quer e tem que ganhar o dérbi"

Amorim precisa de ganhar e deve optar pela solução mais ofensiva na esquerda.

Face ao castigo por acumulação de amarelos que Matheus Reis vai cumprir no dérbi com o Benfica, Nuno Santos é o claro favorito a, no próximo domingo, jogar a titular na posição mais defensiva do flanco esquerdo do Sporting.

Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre também são recursos à disposição do treinador Rúben Amorim, mas apresentam-se com um grau de probabilidade inferior, nomeadamente Vinagre, que pouco tem competido desde que recuperou de lesão no tornozelo esquerdo em finais de 2021.