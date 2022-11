Nuno Santos saiu lesionado e pode ter lesão ligamentar

Extremo contraiu um problema no pé direito na primeira parte do Sporting-Eintracht

Nuno Santos saiu lesionado aos 30 minutos do Sporting-Eintracht, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O ala esquerdo, na tentativa de fazer um corte, sofreu um contratempo inaudito. A bola bateu-lhe no pé direito, o que o forçou a uma torção. O jogador deitou-se no relvado, começou a gritar e depressa se percebeu que a lesão poderia ser grave. A probabilidade do canhoto ter uma lesão ligamentar no tornozelo direito é real, mas só as próximas horas revelarão a gravidade.

Rúben Amorim observou com atenção e quando viu o atleta ser transportado de maca expressou a sua frustração com a onda de lesões recentes. O treinador atirou, furioso, o casaco para o banco de suplentes e gritou alguns impropérios face ao problema de Nuno Santos. Ugarte sofreu um pisão no pé direito e acabou a primeira parte queixoso, mas manteve-se em campo.

Nuno Santos acabou, ainda assim, por assistir do banco à segunda parte.