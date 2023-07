Nuno Santos responde: o golo mais especial, uma vingança à vista e o mais engraçado

Jogador do Sporting responde na tarde deste domingo a perguntas dos adeptos no Twitter do clube. Veja as respostas

Número 11: "Desde pequeno que jogo com a camisola 11. Quando era miúdo gostava muito do Robben, que jogava na minha posição e utilizava muitas vezes esse número. É algo que me acompanha desde criança."

Camisola principal ou alternativa? "Na verdade, gosto muito das duas. Prefiro jogar com a camisola principal mas acho a alternativa muito bonita também."

Golo mais especial pelo Sporting: "Todos os golos são especiais mas não esqueço o meu primeiro golo na Champions com a camisola do Sporting contra o Ajax, num jogo em Amesterdão. Foi o golo mais especial para mim."

Para quando a vingança da brincadeira que o Pedro Gonçalves fez no ADN de Leão ao vivo? "Um dia destes, quando ele menos esperar... Não se vai ficar a rir"

Jogador mais engraçado no balneário: "Há muitos, mas se tiver de escolher um, talvez o Quaresma..."