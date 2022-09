Nuno Santos, jogador do Sporting

Nuno Santos vive um bom momento e João Tralhão, que o treinou, destaca-lhe o brilhantismo

O Sporting perdeu no Bessa e, inequivocamente, o momento mais positivo da noite leonina foi o cruzamento de Nuno Santos para Edwards. Porque deu, na altura, o empate diante do Boavista, mas fundamentalmente porque o centro com o pé esquerdo foi feito de letra. O momento correu mundo e não surpreendeu quem o conhece desde a altura em que era júnior.