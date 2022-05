Nuno Santos, o sonho da seleção e o temperamento: "Têm de aguentar comigo"

Nuno Santos, jogador do Sporting

À margem da abertura de um espaço dedicado aos atletas de alto rendimento, em Sacavém, Nuno Santos falou aos jornalistas.

Internacional sub-21 por Portugal, Nuno Santos tem ficado fora das contas de Fernando Santos e assume ter a esperança de um dia receber um telefonema para representar a equipa A.

"Sim, claro que é um sonho. Desde sempre. Um jogador ambicioso tem sempre de pensar na Seleção. Sou mais um dos que pensa nisso. Quem sabe... é trabalhar. No futuro, se o míster quiser estou lá dentro", responde o atleta que fez parte da equipa de sub-19 batida na final do Europeu da categoria, em 2014, diante da Alemanha. Também foi ao Mundial de sub-20 de 2015, no qual Portugal caiu nos quartos de final.