Nuno Santos na totalidade: uma meta do Sporting com dinheiro de vendas

Sporting irá canalizar algum do dinheiro feito em vendas para ter o passe completo do canhoto.

A necessidade do Sporting de vender jogadores prende-se também com a vontade de reforçar situações contratuais com os ativos do atual plantel.

Ao que O JOGO apurou, os leões vão avançar para a tentativa de aquisição do remanescente do passe de Nuno Santos que pertence ao Rio Ave.