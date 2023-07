Nuno Santos junta-se a St. Juste no lote de lesionados do Sporting

O ala-esquerdo leonino participou na apresentação aos sócios, mas nem se sentou no banco para a partida frente ao Villarreal.

Nuno Santos foi a ausência mais notada no jogo de apresentação do Sporting com os espanhóis do Villarreal.

O ala-esquerdo leonino participou na apresentação na companhia dos filhos, mas nem no banco se sentou devido a lesão.

Ao que O JOGO apurou, a ausência de Nuno Santos ter-se-á devido a um traumatismo sofrido na partida frente à Real Sociedad na última terça-feira, no Estádio do Algarve.

Rúben Amorim entendeu poupar o jogador na partida de apresentação no Estádio José Alvalade a contar para o Troféu Cinco Violinos.

Nuno Santos juntou-se assim a St. Juste, central leonino que também foi apresentado, mas continua a recuperar de uma lesão no joelho e, tal como Nuno santos, também não fez parte da ficha de jogo.