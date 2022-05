Nuno Santos garante estar confortável como lateral esquerdo: "O que quero é jogar"

Formado a extremo, canhoto do Sporting diz-se confortável a jogar mais recuado. À margem da abertura de um espaço dedicado aos atletas de alto rendimento, em Sacavém, garante que na próxima época o Sporting irá lutar pelo título e admite a "pressão" de jogar no leão.

Nuno Santos foi um dos destaques da temporada do Sporting, realizando 50 jogos. Foi, a par de Matheus Nunes, o único a chegar a essa marca. Quanto à posição em campo foi alternando entre o ataque e lateral esquerdo, este último um lugar que nunca trabalhara consistentemente na carreira, pois sempre fora um extremo. Apesar disso, o jogador de 27 anos diz-se confortável.

"Gosto acima de tudo de estar a jogar. É uma posição [a de ala esquerdo] para a qual já estou habituado. Tanto a lateral aberto como na frente, sinto-me bem. O que quero é jogar", adiantou aos jornalistas, à margem da inauguração de um espaço dedicado ao apoio a atletas de alto rendimento, em Sacavém, uma parceria com a Move Better, com quem já tinha dois negócios mas na área metropolitana do Porto.