Nuno Santos faz balanço da época e assinala feito "que muitos pensavam impossível"

Nuno Santos, jogador do Sporting

Jogador do Sporting mostrou agrado com a temporada do emblema leonino.

Nuno Santos cumpriu 50 jogos pelo Sporting em 2021/22 e recorreu na sexta-feira às redes sociais para fazer o balanço da temporada.

"Fim de época, momento para refletir e recarregar baterias. Foram dois troféus conquistados e na disputa até ao final por mais outros dois, tal como este clube merece pela sua grandeza e pela forma como aqui se trabalha e ambiciona", começou por escrever.

"Passagem aos oitavos de final da Champions League, que muitos pensavam impossível - a segunda da história - e uma afirmação total do que este grupo foi e é capaz. Somos o Sporting Clube de Portugal!", continuou, antes de agradecer aos adeptos.

"Obrigado a todos os sportinguistas pelo carinho e apoio durante toda a época. Foram especiais...incansáveis! Mostraram a grandeza do nosso clube. Boas férias. Onde vai um vão todos! Ninguém recua, nem um passo atrás", concluiu o jogador leonino.