Nuno Santos fala de superstições e manias: "Vou sempre para o lado onde estão os fotógrafos"

Nuno Santos foi o jogador entrevistado no podcast do Sporting, ADN de Leão

Onde festejar os golos: "Para festejar vou sempre para o lado onde estão os fotógrafos. O golo é o momento e sabemos que estão ali. Se me aparecem à frente empurro, primeiro a foto e depois o abraço. No fim do jogo vais por uma foto [nas redes sociais] e se não houver uma boa não pões, a culpa é do fotógrafo."

Vaidade: "Sou muito vaidoso. Gosto muito de comprar roupa, vício desde miúdo. Exagero muitas vezes. Gosto de XS ou S, tudo justo. Antigamente chamavam-me Eminem, usava tudo largo, usava XL. E agora XS, foi do oito ao oitenta. Não compro online porque não gosto de usar cartão de crédito. Tenho roupa com etiqueta, que depois dou a familiares. No equipamento do Sporting só há S, não há XS."

Superstição: "Se o jogo anterior correu bem, jogo com as mesmas meias. Tenho pouca barba, mas faço de dois em dois dias para ficar mais bonitinha. Faço nos dias de jogo, sempre à mesma hora. Se não fizer, antes de o jogo começar vou ficar a pensar nisso. Uma vez cortei o cabelo antes de me magoar num jogo, então nunca mais. Depois cortei, não aconteceu, então agora já corto. Calço sempre a bota direita primeiro."

A psicologia: "Tive fases boas e outras más, sei que não são os boxers ou o cabelo a jogar por mim. Estou a tentar mudar, não pensar nisso. Temos muito tempo livre... é bom. Mas, temos demasiado que faz com que pensemos muito nisso. Há acompanhamento psicológico nos clubes, mas nós tentamos não ir. Sei que ajudam muito... Se não estivermos bem psicologicamente as coisas não saem. É a realidade. Sei que a cabeça manda em tudo. Para mim a parte psicológica é a mais importante, ter confiança em ti próprio. Já sou assim há muitos anos, vou tentando mudar aos poucos."