Nuno Santos é uma das referências do atual plantel do Sporting

O camisola 11 dos leões tem sido observado pelo emblema de Frankfurt, a quem marcou na Champions.

Nuno Santos está na mira do Eintracht Frankfurt.

O JOGO sabe que o extremo dos leões tem sido observado por responsáveis do emblema alemão e que essas análises irão continuar até ao final da temporada, podendo haver, caso se mantenham as boas impressões, uma abordagem direta ao Sporting com vista à transferência do jogador.