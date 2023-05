"Nuno Santos está a um passinho de poder ser chamado à Seleção, para jogar"

Daniel Ramos treinou o ala canhoto no Rio Ave e não está surpreendido com as suas exibições

Daniel Ramos, treinador que orientou Nuno Santos no Rio Ave em 2018/19, acredita que o ala esquerdo dos leões está no caminho certo e a um pequeno passo de ser chamado por Roberto Martínez para a seleção de Portugal.

"Não me admiraria nada ele ser convocado para a Seleção, porque tem qualidade para isso. É fruto do trabalho dele e da persistência que ele tem. Ele gosta de trabalhar bem, é muito dedicado. Essa forma de estar e de trabalhar levou a que as exibições fossem consistentes e a afirmação no plantel do Sporting fosse cada vez mais consistente. Daí estar a um passinho de poder ser chamado à seleção, para jogar", afirma Daniel Ramos, em entrevista à Rádio Renascença.

Em 46 jogos na presente temporada, o canhoto soma nove golos e sete assistências. Números que, aliados à sua polivalência e competitividade, o colocam à porta da Seleção, defende: "O Nuno é um jogador muito persistente, acredita muito nas qualidades que tem e sabe usá-las. Tem um conjunto de armas, do ponto de vista técnico, que são capazes de fazer a diferença em muitos momentos do jogo, principalmente no último terço, ao nível de assistências, pela capacidade de servir bem, conduzir muito bem e, até, entrar em situações de oportunidades de golo, porque ele finaliza bem, tem um remate forte e colocado".

Leia também Ciclismo João Almeida no final da quinta etapa do Giro: "Perdi quatro anos de vida..." Declarações de João Almeida à comunicação da UAE Emirates, após a quinta etapa do Giro, tirada marcada por várias quedas e muita chuva. "Foram quatro horas de corrida e eu perdi uns quatro anos de vida", disse o português, quarto classificado na geral.