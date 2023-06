Nuno Santos espera proposta para renovar com o Sporting

Ala canhoto sabe que faz parte dos planos de Rúben Amorim, mas ainda não foi convidado para renovar o contrato. Atleta está impaciente para rubricar o novo vínculo e cimentar o futuro até porque é quem há mais tempo aguarda no plantel. Dificuldade de reforçar outros lugares deu força ao 11.

Nuno Santos ainda aguarda por contactos da SAD para renovar o contrato que termina em 2025, sabe O JOGO. O canhoto tem conhecimento de que continuará a ser preponderante para Rúben Amorim na ala esquerda, mas a proposta de prolongamento do contrato tarda em aparecer. A impaciência do jogador existe, já que é um dos elementos do plantel principal que há mais tempo está sem ver melhorias salariais.

Assinou contrato em 2020 com o Sporting, que pagou 3,75 milhões de euros ao Rio Ave, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 M€. Ao que O JOGO apurou, o vencimento do jogador poderá dar um salto dos 750 mil euros para um valor superior a um milhão de euros anuais.

O camisola 11 quer ver o futuro resolvido a breve prazo, ciente de que o clube tem todo o interesse em mantê-lo em Alvalade, onde é um verdadeiro ídolo, tendo até usado já a braçadeira de capitão. A renovação não está esquecida e o Sporting avaliou as possíveis sondagens pelo português, já que emblemas de França, Alemanha e Itália perguntaram pelo jogador, no entanto a dificuldade de resolver as entradas para as posições de ala direito, médio-defensivo, médio-centro e avançado aconselharam a Direção da SAD a preservar Nuno Santos para não criar uma nova necessidade no plantel.

"Não vamos vender mais nenhum jogador nuclear. Quanto a renovações, existiram e vão continuar a existir para reforçar cláusulas e premiar o crescimento no onze", afirmou Frederico Varandas em entrevista à Sporting TV, mostrando-se ciente de que Nuno Santos é um dos casos a resolver brevemente, estando ainda na linha de mira a renovação de Gonçalo Inácio. Esse, no entanto, com muito mais mercado, está reticente a aumentar a cláusula cifrada nos 45 milhões de euros.

Nuno Santos agarrou a posição que ficou vaga após a saída de Nuno Mendes em 2021 e tem sido de regularidade máxima: leva 136 jogos e 27 golos em três anos de Sporting.

Amorim conversou com jogador

Autor de golos de belo efeito e um líder no balneário, Amorim aprecia as características de Nuno Santos e até o seu temperamento, que, em campo, pode ser de excessos momentâneos, mas de inabalável compromisso. Por isso mesmo, o treinador mantém-se a par do processo e tranquilizou o jogador em vários períodos, mostrando-lhe que o futuro é de leão ao peito. "A base do Inácio foi aumentando. Vocês [jornalistas] não sabem se já chegou à base do Nuno ou não. Não estamos a ser injustos com o Nuno Santos", disse Amorim, à Imprensa, a 6 de maio.