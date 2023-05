Nuno Santos entra nas contas da Seleção Nacional e tem um trunfo

Nuno Mendes (lesionado) e Raphael Guerreiro são habitualmente eleitos, mas o camisola 11 do Sporting, que apresenta o melhor registo estatístico, está pronto a entrar nessa batalha por um lugar

Quarenta e oito jogos, 3271 minutos, nove golos e oito assistências. Este é o cartão de visita de Nuno Santos, que esta temporada definiu como uma das suas metas chegar à Seleção Nacional. O ala sportinguista está a realizar uma época muito positiva e soma argumentos para vestir a camisola das Quinas. Ainda no último fim de semana, no dérbi contra o Benfica, sob o olhar atento de Roberto Martínez, voltou a exibir-se a grande nível, contribuindo com duas assistências para os golos do Sporting.

Canhoto, está rotinado a jogar com uma defesa a três, ligando-se no corredor com Gonçalo Inácio, um dos jogadores chamados pelo selecionador nacional recentemente. A concorrência, já se sabe, não dá descanso, mas é o lateral do Sporting o jogador que melhor cartaz apresenta, entre os potenciais candidatos ao lugar. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), lesionado até ao final da temporada, participou em 32 jogos, apontou dois golos e fez sete assistências. Raphael Guerreiro (Borússia Dortmund), ainda em competição, outro dos habituais, fez 35 jogos, apontou cinco golos e serviu os companheiros em 13 ocasiões. Mário Rui (Nápoles), regressou recentemente de lesão, esteve no banco do campeão italiano no jogo frente ao Inter, no último fim de semana, e é deste lote o jogador com pior registo competitivo este ano. Participou em 27 jogos (2076 minutos), fez sete assistências e não marcou qualquer golo.

Nuno Santos é seguido por vários clubes, nomeadamente Wolverhampton, Nottingham, Torino e Nice

Nuno Mendes e Raphael Guerreiro são as principais referências no corredor, mas a boa forma de Nuno Santos e a rotina do lateral a jogar com uma defesa a três, como habitualmente Roberto Martínez dispõe as suas equipas, pode levar a que o camisola 11 surja na próxima convocatória. Recorde-se que na segunda-feira o selecionador nacional irá anunciar os eleitos para os jogos contra a Bósnia e Islândia, de apuramento para o Europeu. A primeira partida será no dia 17 de junho e a última a 20 do mesmo mês.