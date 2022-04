Nuno Santos em suspenso para o jogo frente ao FC Porto

Visualização das imagens pode motivar instrutores da Liga e Conselho de Disciplina da FPF.

Nuno Santos ainda não está garantidamente disponível para o jogo com o FC Porto na quinta-feira. O ala canhoto atingiu Gilberto na cabeça, lance que, de acordo com o tribunal O JOGO era, de forma unânime, motivo para expulsão, e que, sendo flagrante pelas imagens televisivas, pode motivar processo sumário, de acordo com o 258.º artigo do Regulamento de Disciplina.

Ora, em caso de sanção na Liga, o castigo pode ser cumprido na Taça de Portugal e, nesse sentido, o canhoto ficaria arredado do clássico. O caso fica em suspenso porque mesmo que o VAR e o juiz da partida Fábio Veríssimo não tenham assinalado a infração com cartão, há a possibilidade de o atleta ser castigado: por competência da comissão de instrutores da Liga, que podem encaminhar o processo no espaço de três dias, e por possível decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, recordando que as imagens televisivas são analisadas e servem de prova.

As decisões têm sido conhecidas no espaço de três ou quatro dias depois dos incidentes, logo Nuno Santos pode ter de aguardar até à véspera do encontro para saber se passou incólume.

Numa situação de conduta violenta, Marchesín e João Palhinha foram suspensos por dois e três jogos, respetivamente, depois de agressões no clássico da Liga. Caso diferente fora o de Nuno Santos em Vizela: levou as mãos aos genitais e provocou o público, sendo acusado de indignidade e castigado por um jogo.

O Benfica, ao que O JOGO pôde apurar, não vai apresentar qualquer queixa contra Nuno Santos.