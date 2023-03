Nuno Santos em foco ao serviço do Sporting

Nuno Santos está na pré-seleção de Roberto Martínez e pode ser um dos nomes na lista divulgada na sexta-feira. Golo correu mundo e concorre ao Puskás.

Nuno Santos está a um passo de ser chamado à Seleção Nacional.

O atleta do Sporting, sabe O JOGO, é parte da lista de pré-selecionados de Roberto Martínez e poderá mesmo integrar o grupo final, divulgado na sexta-feira, para os jogos de Portugal com o Liechtenstein (23 de março), em Alvalade, e com o Luxemburgo (26 de março), fora de portas.