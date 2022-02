Nuno Santos e Ugarte rendem Pote e Palhinha: o onze provável do Sporting para o clássico

O Sporting vai apresentar-se no Dragão com apenas seis caras repetidas do jogo da primeira volta. Em relação à última jornada, além de Pote e Palhinha, sai também Porro (suspenso), rendido por Esgaio.

Manuel Ugarte deverá ser a maior surpresa que Rúben Amorim vai apresentar esta noite no Estádio do Dragão, apurou o nosso jornal. O técnico pretende resguardar João Palhinha para o confronto contra o Manchester City, da próxima terça-feira, e vai lançar o médio uruguaio no onze, devendo dar minutos ao habitual titular no decorrer do jogo para manter ritmo a cinco dias do embate da Champions. Já Pedro Gonçalves não recuperou, entrando Nuno Santos para o seu lugar no trio de ataque.

Quanto à mexida de Ugarte por Palhinha, o uruguaio tem correspondido e deixa Amorim tranquilo. No dérbi da Luz o camisola seis foi baixa e o colega acabou mesmo por se destacar no convincente triunfo leonino.

Já Pote, volta a falhar o clássico contra o FC Porto, pois na primeira volta também se encontrava lesionado. Na altura Nuno Santos foi titular, marcou um golo, mas não se livrou de ouvir Amorim pedir-lhe mais eficácia, na sequência do duelo que travou com Diogo Costa.

"Pote não pode jogar com o FC Porto, foi a única informação que recebi. Quanto ao City, logo se vê. É muito importante, mas já esteve parado e sobrevivemos. Poderia estar a precisar de descanso, pode ser positivo. Vamos apresentar um onze um pouco diferente. Seria pouco coerente gerir. Quem estiver apto vai a jogo. A equipa que achamos que é a melhor será a que vai jogar", revelou Amorim.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Ricardo Esgaio, Matheus Nunes, Ugarte e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Nuno Santos.