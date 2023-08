Nuno Santos e St. Juste ainda ausentes dos treinos do Sporting

O Sporting volta a treinar-se quinta-feira de manhã em Alcochete, em mais uma sessão à porta fechada.

O Sporting deu esta manhã continuidade à preparação do jogo com o Vizela, partida que marca a estreia oficial na temporada e que está agendada para sábado às 20h00.

No treino, Rúben Amorim só não pôde contar com Nuno Santos e St. Juste, futebolistas que continuam entregues aos cuidados do departamento médico. O ala canhoto sofreu um traumatismo no jogo de preparação com a Real Sociedad e ainda existe a convicção de que possa recuperar a tempo do encontro com os vizelenses.

Quanto ao central neerlandês está garantidamente fora da partida tendo em conta a prolongada lesão muscular que ainda não lhe permitiu trabalhar com o a equipa desde abril passado.

