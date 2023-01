Nuno Santos é desejado em França e Sporting tem um preço definido

SAD leonina não admite saída abaixo de 20 milhões de euros.

O Nice, atual décimo classificado da Ligue 1, está muito interessado em Nuno Santos e poderá fazer chegar a Alvalade uma proposta pelo dono da ala esquerda dos leões.

O camisola 11 já teve sondagens no verão passado - o Torino chegou mesmo a apresentar uma proposta -, mas o Sporting resistiu a essa investida e também não está interessado em deixar sair o lateral canhoto nesta altura. Aliás, segundo o nosso jornal apurou, a SAD verde e branca só aceita negociar Nuno Santos por 20 milhões de euros.

Aos 27 anos, o futebolista está a cumprir a terceira temporada no Sporting e foi decisivo no ano do título jogando no ataque. Desde a época passada tem atuado como ala e manteve um rendimento elevado. Em 2022/23 já contribuiu com seis golos e quatro assistências.